زوجة محمد صلاح تظهر لأول مرة في مباراة ليفربول و إيفرتون (شاهد)‎

ظهرت “ماجي محمد” زوجة اللاعب المصري محمد صلاح على مدرجات ملعب أنفيلد الخاص بنادي ليفربول في مباراته أمام إيفرتون في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأظهر مقطع فيديو محمد صلاح وزوجته في مشهد نادر، إذ غالبًا لا تظهر الزوجة إلى جانب اللاعب.

وبدت زوجة “صلاح” سعيدة جدًا على مدرجات الملعب إلى جانب زوجها الذي تُوّج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2017.

وفضّل المدرب الألماني “يورغن كلوب” إراحة “صلاح”، ورغم ذلك لم يتأثر “الريدز” كثيرًا، إذ نجح لاعبوه في تسجيل هدفين ليفوز 2/1.

وشهدت المباراة أول حضور لأغلى مدافع في العالم “فيرجيل فان ديك”، وسجل هدف الفوز للريدز في الدقيقة 84 بكرة رأسية.

وسجل صلاح 23 هدفًا مع “ليفربول” منذ انضمامه إليه الصيف الماضي.