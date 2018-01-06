ليفربول يبدي استعداده للتعاون في قضية فيرمينو وميسون هولغيت

أعلن الناطق الرسمي باسم نادي ليفربول أن الفريق مستعد للتعاون مع السلطات المختصة بشأن الحادث الذي وقع بين لاعب الفريق، البرازيلي “روبيرتو فيرمينو”، ومدافع إيفرتون، الشاب الإنجليزي “ميسون هولغيت”.

وقال الناطق الرسمي لليفربول خلال تصريحات نشرتها “صن”:” النادي واللاعب مستعدّان للتعاون حول الحدث بطريقة معمقة”.

وكان الحادث قد وقع حينما دفع اللاعب البرازيلي اللاعب “ميسون” على لوحات إشهارية، وقام “فيرمينو” بتوجيه عدة لكمات لمنافسه، لكن حكم اللقاء أبعدَ اللاعبين دون أن ينذر أي منهما.

وتحدثت عدة مصادر أن اللاعب البرازيلي شتم منافسه بكلمات عنصرية، لكن “سام آلاديس” مدرب إيفرتون رفض تأكيد الأمر وقال: “لن أقول لكم شيئًا حتى نعرف من التحقيقات ما الذي حصل، وأنا هنا للحديث عن كرة القدم وليس عن حوادث مثيرة للجدل”.

وأضاف: “حتى لو كنت تحدثت لميسون، لن أقول لكم شيئًا، لأن هذا ليست من اختصاصي، فهي مشكلة في مكان آخر في الفريق”.

وأكد المدرب الألماني أنه لم يسمع أي شيء، وكان يعتقد أن التحقيق ربما قد يكون حول خطأ ميسون الذي لم يعاقب عليه وأضاف: “بعد نهاية اللقاء الحكم الرابع أخبرني بحدوث شيء، لكن ليس ما كنت أعتقده”.

وقد يواجه “فيرمينيو” عقوبة كبيرة في حال ثبوت التهمة عليه، وسيغيب عن فريقه لعدة لقاءات.