فان ديك يستهل مشواره مع ليفربول بهدف فوز حاسم على إيفرتون (فيديو)

استهل فيرغيل فان ديك مسيرته مع ليفربول بشكل رائع اليوم الجمعة بعدما سجل هدف الفوز بالرأس ليتغلب 2-1 على إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وارتقى اللاعب الهولندي، الذي انتقل الى ليفربول الاسبوع الماضي من ساوثامبتون في صفقة قياسية عالمية للتعاقد مع مدافع بلغت 75 مليون جنيه استرليني (أكثر من 100 مليون دولار) عاليا ليقابل ركلة ركنية نفذها اليكس اوكسليد تشامبرلين ويضعها في الشباك في الدقيقة 84 في قمة مرسيسايد.

وبدا الاحباط على ليفربول عندما استقبل هدفا عبر جيلفي سيغوردسون عادل به إيفرتون النتيجة في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة رائعة من فريق المدرب سام الاردايس.

وكان الفريق صاحب الضيافة تقدم في الدقيقة 35 من ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بعد مخالفة ضد آدم لالانا في المنطقة.

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هدف التقدم لليفربول في مرمى

إفرتون عن طريق اللاعب جيمس ميلنر #ليفربول_إيفرتون pic.twitter.com/vMAuhBw1o4 — لحظات المستديرة (@WorldNewsWide11) ٥ يناير، ٢٠١٨

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هدف التعادل لإفرتون في مرمى

ليفربول عن طريق اللاعب سيغوردسون#ليفربول_إيفرتون pic.twitter.com/SpmwXYsi14 — لحظات المستديرة (@WorldNewsWide11) ٥ يناير، ٢٠١٨

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أول مباراة لفان ديك مع ليفربول

يسجل هدف التقدم لإفرتون#ليفربول_إيفرتون pic.twitter.com/EcCzGN0JJn — لحظات المستديرة (@WorldNewsWide11) ٥ يناير، ٢٠١٨

لينغارد يقود مانشستر يونايتد لتخطي ديربي كاونتي

أحرز جيسي لينغارد هدفه الرابع في نفس العدد من المباريات وأضاف البديل روميلو لوكاكو هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع في فوز مانشستر يونايتد 2-صفر على ديربي كاونتي ليتأهل للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتألق لينغارد، الذي سجل هدفين رائعين في التعادل 2-2 مع بيرنلي بالدوري وأعقبه بهدف اخر في الفوز 2-صفر على ملعب إيفرتون، مجددا وأرسل تسديدة مباشرة من مسافة 18 مترا سكنت الشباك في الدقيقة 83.

ورد القائم محاولة من لينغارد قبلها بعدة دقائق في وقت كان ديربي كاونتي يعتقد أنه في طريقه لفرض مباراة إعادة على منافسه الذي أهدر سلسلة من الفرص.

ورد إطار المرمى فرصة لماركوس راشفورد بينما تألق سكوت كارسون حارس الضيوف في الذود عن مرماه.

وضاعف لوكاكو، العائد من الإصابة وشارك بدلا من هنريخ مخيتاريان بين الشوطين، النتيجة عندما تجاوزت تسديدته من مدى قريب كارسون في الوقت الذي لجأ فيه ديربي كاونتي للهجوم لإدراك التعادل.

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الهدف الأول لمانشستر يونايتدفي مرمى

ديربي كاونتي عن طريق اللاعب لينقارد#مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/tOwMKHNmv6 — لحظات المستديرة (@WorldNewsWide11) ٥ يناير، ٢٠١٨