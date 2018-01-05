إيقاف آرسين فينغر مدرب آرسنال ثلاث مباريات.. تعرّف على السبب

عوقب آرسين فينغر، مدرب آرسنال، بالإيقاف ثلاث مباريات، وتم تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني (54248 دولارًا) بداعي سوء التصرف عقب التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي.

واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء بداعي لمس أحد مدافعي آرسنال الكرة بيده في الدقيقة 89، ليدرك وست بروميتش التعادل عبر جاي رودريغيز ليستشيط فينجر غضبًا.

وقال الاتحاد الإنجليزي: إن فينغر استخدم لغة غير لائقة، وتصرف بشكل يتعارض مع اللوائح مع حكام المباراة في غرفتهم عقب المباراة.

وأوضح الاتحاد في بيان: “بعد جلسة استماع للجنة تحقيق مستقلة، اليوم، أقر مدرب آرسنال بأن لغته وتصرفاته كانا عدائيين وغير لائقين، وشككا في نزاهة حكم المباراة”.

وكان المدرب الفرنسي عوقب بالإيقاف أربع مباريات؛ لإساءة التصرف في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، لدفع الحكم الرابع خلال فوز آرسنال 2-1 على بيرنلي.

وسيغيب فينغر عن مواجهة آرسنال وتوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، وكذلك عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام تشيلسي في 10 يناير/ كانون الثاني، ومواجهة بورنموث في الدوري الممتاز في 14 يناير.