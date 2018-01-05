ليفربول يوافق على عرض نادي برشلونة لضم كوتينيو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وافقت على عرض نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأوضحت صحيفة “ذا تايم” البريطانية أن برشلونة رفع عرضه إلى 160 مليون يورو لضم كوتينيو بواقع 120 مبلغًا ثابتًا و40مبلغًا متغيرًا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الريدز ترحب بعرض برشلونة للتخلي عن النجم البالغ من العمر 25 عامًا، رغم تمسكها القوي باللاعب البرازيلي في أسواق الانتقالات الصيف الماضي.

وسبق أن قدمت إدارة برشلونة 3 عروض لضم كوتينيو الصيف الماضي، لكن إدارة ليفربول رفضت التفريط بكوتينيو، رغم أنه تقدم بطلب الرحيل عن ملعب أنفيلد.

وكان كوتينيو قد جدد عقده مع ليفربول في يناير 2017، لينتهي العام 2022، علمًا بأنه انضم إلى الفريق عام 2013.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع كوتينيو لتعويض رحيل مواطنه نيمار إلى باريس سان جيرمان، رغم تعاقده مع الفرنسي عثمان ديمبلي

وسجل كوتينيو 12 هدفًا وصنع 9 في 20 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي في جميع البطولات.