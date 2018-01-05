مورينيو وكونتي مرشحان لخلافة أوناي إيمري في باريس سان جيرمان

يبدو أن الموسم الحالي سيكون عصيبًا على المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي أنطونيو كونتي، مرشحان لخلافة إيمري في باريس سان جيرمان؛ ما لم يحقق الأخير النجاح المطلوب نهاية الموسم.

ويتعرض إيمري (46 عامًا) لضغوط كبيرة؛ منذ خسارته أمام برشلونة 6/1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، رغم فوز الفريق ذهابًا 4/0 ليودع البطولة مبكرًا، بعد أن كان قريبًا من بلوغ دور الـ 8.

ويواجه باريس سان جيرمان منافسه ريال مدريد في دور الـ 16 الموسم الحالي، وهو ما تقول الصحيفة إنها المواجهة التي قد تحسم مصير إيمري مع الفريق الفرنسي.

ويحلم باريس سان جيرمان بالتتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، رغم أنه تعاقد مع عدد كبير من النجوم في السنوات الأخيرة، لكنه ضم أخيرًا البرازيلي نيمار من برشلونة، الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأضافت “ديلي ستار”، أن إدارة باريس سان جيرمان، تعتقد أن كونتي المدرب الحالي لتشيلسي الإنجليزي، هو المدرب المناسب للفريق، مع الانفتاح أيضًا على البرتغالي آندريه فيلاس بواس.

وأوضحت الصحيفة، أن مورينيو مدرب مانشستر يونايتد ما زال على طاولة إدارة الفريق، رغم رده بغضب على احتمال انفصاله عن مانشستر يونايتد، حيث أكد التزامه الكامل مع الفريق، مبديًا استعداده لتجديد عقده.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 9 نقاط عن موناكو حامل اللقب، كما تصدر مجموعته في دوري الأبطال، والتي ضمت بايرن ميونخ وسيلتك وأندرلخت.