روس باركلي يقترب من الانضمام إلى تشيلسي

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الإيطالي أنطونيو كونتي أعطى موافقته لإدارة تشيلسي للعودة إلى التفاوض مع الدولي الإنجليزي روس باركلي متوسط ميدان إيفرتون.

وكان الدولي الإنجليزي قريبًا من التعاقد مع تشيلسي الصيف الماضي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني لكنه غيّر رأيه في اللحظات الأخيرة حين كان فريق البلوز ينتظره لإجراء الفحص الطبي.

وتناقلت الأخبار كون باركلي رفض الانضمام لتشيلسي، لأن كونتي لم يتحدث معه ولم يوضح له طبيعة دوره في الفريق، وكان يأمل في الانضمام لتوتنهام.

وأكد اللاعب فيما بعد أنه رفض الانضمام لأي فريق خلال الصيف بسبب إصابته مفضلًا الانتظار حتى الشتاء لحسم مستقبله، خاصة أن عقده مع إيفرتون ينتهي صيف العام 2018 وبإمكانه التعاقد مع فريق جديد منذ بداية السنة الحالية.

ويأمل كونتي في إقناع اللاعب بالانضمام لتشيلسي هذا الشتاء، كما أن إدارة البلوز لن تقدم أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني، وهو عرض مغرٍ لإيفرتون لأن اللاعب عائد من الإصابة وعقده ينتهي بعد 6 أشهر.

ويأمل باركلي في العودة للعب واستعادة لياقته البدنية في موسم ينتهي بكأس العالم في روسيا 2018، وسبق أن شارك في 22 لقاء دوليًا وسجل هدفين.