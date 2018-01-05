لقطة ساخرة من حارس ويستهام أمام توتنهام (صورة وفيديو)

شهدت مباراة توتنهام وضيفه ويستهام يونايتد والتي انتهت بالتعادل 1/1، تألقًا كبيرًا لحارس الضيف الإسباني أدريان كاسترو والذي فرض نفسه أساسيًا في الفريق منذ مجيء المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس على حساب الدولي جو هارت.

وصنع الحارس الإسباني الحدث بلقطة ساخرة أثناء لقاء توتنهام، حيث خرج ليلتقط إحدى الكرات لكنه التقط بدلًا عنها رأس زميله السنغالي شيخو كوياتي، وهي اللقطة التي عرفت الكثير من السخرية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر الجميع من الحارس الدولي الإنجليزي الذي كان في دكة البدلاء، مشيدين بالحارس الإسباني أدريان كاسترو.

وكتب مغرد: “هذا الحارس يمسك كل شيء شبيه بالكرة، جو هارت لا يملك هذه الميزة”.

وكتب مغرد ثانٍ: “لو كان جو هارت في المرمى لسجل توتنهام هدفين أو 3 على الأقل”.

بينما طالب ثالث بإبعاده عن منتخب إنجلترا وكتب: “جو هارت لن يتجاوز أدريان مع هذا المستوى، ولو تمت دعوته لمنتخب إنجلترا للمونديال سيكون أسوأ قرار منذ الحرب العالمية الأولى”.

ويخطط جو هارت للعودة للدوري الإيطالي في الشتاء الحالي لإنقاذ مركزه في حراسة مرمى المنتخب الإنجليزي وضمان مكان في لائحة المدرب غاريث ساوتغيت.