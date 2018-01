سون ينقذ توتنهام أمام وست هام.. وهذا ترتيب الدوري الانجليزي

أحرز سون هيونغ -مين هدفا ليمنح توتنهام هوتسبير التعادل 1-1 مع وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي لكرة القدم اليوم الخميس.

وبدا أن هدف بيدرو اوبيانغ في الدقيقة 70 سيقود وست هام للفوز بعدما قضى الفريق أغلب فترات المباراة في الدفاع.

لكن توتنهام أدرك التعادل أخيرا عبر الكوري سون بتسديدة رائعة في مرمى ادريان حارس وست هام قبل سبع دقائق من النهاية.

وربما كانت الهزيمة ستكون ظالمة لتوتنهام صاحب المركز الخامس الذي حصل على 31 فرصة على المرمى مقابل ثلاث لوست هام لكن التعادل تركه خلف ليفربول صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط في سباق التأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

وتقدم وست هام المتطور تحت قيادة المدرب ديفيد مويز إلى المركز 15 فوق منطقة الهبوط بنقطتين.

