كلوب يحلم بإنهاء فترة غياب ليفربول عن التتويج بالألقاب

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن الفريق يطمع في حصد المزيد من الألقاب، مثلما هو حال جماهيره، مشيرًا إلى أنه يتطلع لأن تثبت تشكيلته نفسها وذلك قبل خوضها لقاء إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتولى المدرب الألماني مسؤولية ليفربول العام 2015، لكنه لم يفز بأي لقب إلى الآن. وكان آخر لقب يحققه الفريق هو كأس رابطة الأندية الإنجليزية العام 2012.

وكان ليفربول قريبًا من إنهاء حالة الجفاف التي أصابته على صعيد الألقاب، لكنه خسر نهائي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية عام 2016.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “يمكنك أن تحلم كل يوم. حلم الفوز بالألقاب أمر مشروع. تدرك أنك بحاجة لحصد الألقاب كما أننا ندرك مدى حاجة الجماهير لذلك”.

وأضاف: “نحن نطمع جميعًا لهذا وكذلك الحال بالنسبة للاعبين، لكنني لا يمكن أن أفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مؤتمر صحفي. لا يساعدنا تضخيم الأمور قبل خوض المباراة”.

وتابع: “يجب أن نستغل قدرات لاعبينا ونستغل مميزات تشكيلتنا في النهاية. أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح لكننا يجب أن نثبت ذلك كل يوم”.