رسميًا.. آرسنال يضم المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، ضم المدافع كونستانتينوس مافروبانوس من فريق جيانينا اليوناني، في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وخاض مافروبانوس (20 عامًا) أول مباراة له على مستوى الكبار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وشارك في 16 مباراة في كافة المسابقات مع الفريق المنافس في الدوري اليوناني الممتاز.

وذكر النادي القادم من شمال لندن على موقعه على الإنترنت: “نريد الترحيب بكونستانتينوس في النادي، ونتمنى له الأفضل في المستقبل”.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن آرسنال دفع نحو 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.98 مليون دولار) لضم لاعب منتخب اليونان تحت 21 عامًا.

وستتم إعارة اللاعب لفيردر بريمن الألماني حتى نهاية الموسم.