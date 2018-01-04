مورينيو يكشف موقفه من الاستمرار مع مانشستر يونايتد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي التزامه التام بالاستمرار مع الفريق، نافيًا الشائعات التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن النادي.

ووصف مورينيو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية هذه الشائعات بـ”النفايات”.

وقال مورينيو:” أقول إنها نفايات، ولا أجد كلمة أفضل من ذلك لوصف هذا الأمر”.

وأضاف المدرب المثير للجدل: “أسوأ شيء أن يأتي شخص ما ليضع ذرة من الشك فيما يتعلق بعملي، وعن كل التفاصيل المتعلقة بوظيفتي، لذلك فإنني أصف هذه الأنباء بالنفايات لأنني لا أعترف بها”.

وقضى مورينيو عامًا ونصف العام في عقده مع مانشستر يونايتد، الذي يمتد ثلاثة أعوام.

وأوضح مورينيو: “أكرر مرة أخرى أنني في منتصف عقدي مع مانشستر يونايتد، وإذا كنت في طريقي لتمديد التعاقد مع الفريق، فإن هذا يتوقف على مسؤولي النادي، ولكن التزامي يبدو كاملاً، وأرغب في البقاء”.

واختتم مورينيو حديثه قائلاً: “أرى نفسي هنا بعد ثلاثة أعوام، إنها مجرد مسألة خاصة بالنادي و أعضاء مجلس المالكين، إذا كانوا سعداء بمساهمتي ويريدون مني البقاء بعد انتهاء عقدي الحالي”.