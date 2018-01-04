آرسنال يؤكد التعاقد مع المدافع اليوناني مافروبانوس

أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب آرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن فريقه سيتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مع المدافع اليوناني الشاب كوستانتينوس مافروبانوس، لاعب جيانينا اليوناني.

وقالت تقارير إعلامية بريطانية، إن مافروبانوس سيكمل صفقة انتقاله إلى النادي اللندني خلال الأيام القليلة المقبلة، مقابل نحو مليوني جنيه إسترليني (2.27 مليون دولار).

وردًا على سؤال حول الصفقة، بعد تعادل آرسنال 2-2 مع تشيلسي، أمس الأربعاء، قال فينغر: “نعم، لكنه ليس جاهزًا للعب معنا، وسنعيره لفريق آخر لبعض الوقت”.

وفي أول موسم كامل له في دوري الأضواء اليوناني، قدم مافروبانوس (20 عامًا ) أداء متميزًا، وأحرز ثلاثة أهداف في 14 مباراة شارك فيها.