ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة آرسنال وتشيلسي (صورة)

حسم التعادل الإيجابي 2-2 ديربي العاصمة البريطانية لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي اليوم الأربعاء، في الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة، وظلت نتيجتها معلّقة حتى اللحظات الأخيرة.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع آرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.

وواصل فريق مانشستر سيتي حفاظه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) والتغريد منفردًا، بعد تغلبه على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 62 نقطة محافظًا على القمة، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر.

مانشستر يونايتد إلى 47 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع حامل اللقب.

ليفربول حل في المركز الرابع بـ44 نقطة، ويليه توتنهام بـ 40 نقطة في المركز الخامس.

وفيما يلي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي كاملا: