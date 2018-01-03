هل يرحل كلوب عن ليفربول من أجل بايرن ميونخ؟

نفى وكيل أعمال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إمكانية رحيل المدرب عن الفريق الإنجليزي نهاية الموسم الحالي من أجل الانتقال لتدريب بايرن ميونخ.

وأقال النادي البافاري بطل البوندسليغا مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب الخسارة الثقيلة في باريس بثلاثية نظيفة أمام سان جيرمان في دوري الأبطال وأعاد مدربه السابق يوب هاينكس من الاعتزال ليقود الفريق.

لكن هاينكس الفائز بآخر ثلاثية للنادي البافاري ليس متأكدًا من بقائه في منصبه بعد نهاية الموسم الحالي وقد يعود من حيث أتى ويستأنف الابتعاد عن التدريب لذلك زادت التكهنات بشأن اختيار خليفته وبالطبع تم طرح اسم كلوب كخليفة محتمل للمدرب المخضرم.

ورغم ذلك قال مارك كوسيك وكيل أعمال كلوب لموقع SPORT1 الألماني “لا يوجد شيء هناك يتعلق بهذا الأمر”.

وبين المدربين المرشحين لخلافة هاينكس توماس توشيل المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند وكذلك رالف هاسنهوتل مدرب لايبزيغ، الذي كان مرتبطًا سابقًا بتدريب آرسنال خلفًا لارسين فينغر، المرشح بقوة لتدريب بايرن في حال رفض هاينكس تمديد عقده.

وقاد هاينكس فريقه السابق لصدارة البوندسليغا بفارق 11 نقطة عن شالكه صاحب المركز الثاني مع ختام الدور الأول للمسابقة.

ويأمل هاينكس في التتويج بلقب دوري الأبطال وكأس ألمانيا كذلك ليكرر الثلاثية التي حققها من قبل في 2013 قبل وصول بيب غوارديولا.

وسيلتقي خلال دور الستة عشر في دوري الأبطال مع بشكيتاش التركي ومن المرجح تجاوز هذا الدور بسهولة.