ريال مدريد يعرض رقمًا مذهلًا وغاريث بيل مقابل ضم هاري كين

يستعد ريال مدريد لتقديم عرض مذهل إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي يصل إلى 177 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غاريث بيل مقابل الحصول على خدمات المهاجم الشاب هاري كين هداف البريميرليغ الحالي.

وتفوق كين البالغ عمره 24 عامًا على المصري محمد صلاح هداف ليفربول، لينفرد بصدارة هدافي المسابقة المحلية في إنجلترا، وليزيد من سعي النادي الملكي للتعاقد معه لتعويض العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق خلال الموسم الحالي.

ويعاني ريال مدريد من غياب الأهداف عن هجومه في ظل الاعتماد بشكل أساسي على كريم بنزيما المتراجع في أدائه، وكذلك كريستيانو رونالدو الذي يتألق على الصعيد الأوروبي لكنه لا يؤدي بنفس الشكل في الليغا.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يسعى لتكوين “غالاكتيكو” جديد بضم كين خلال الصيف المقبل.

وأشار استطلاع رأي على جماهير ريال مدريد مؤخرًا إلى أنهم يفضلون ضم كين على البرازيلي نيمار الذي تردد سعي النادي للتعاقد معه من باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية في تقريرها أن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 177 مليون استرليني، بالإضافة إلى بيل الذي تم تقييمه بنحو 44 مليون استرليني لضم كين.

وانضم بيل إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام في 2013 مقابل مبلغ قياسي عالمي حينها بلغ 86 مليون استرليني، لكن في الموسم الأخير تراجع بشدة بسبب الإصابات وبات يشارك قليلًا في تشكيلة زين الدين زيدان.

وتألق كين خلال العام المنقضي وسجل أهدافًا أكثر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال عام ميلادي واحد.