غوارديولا ينتقد ضغط المباريات: سنقتل اللاعبين بهذه الطريقة

سيفتقد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس لفترة تصل إلى ستة أسابيع، بينما حذر من أن ضغط المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز يؤثر بالسلب على صحة اللاعبين.

وأصيب جيسوس في ركبته خلال التعادل دون أهداف مع كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، ومن المنتظر أن يغيب لفترة عن الملاعب.

وقال غوارديولا للصحفيين عقب الفوز 3-1 على واتفورد، أمس الثلاثاء: “سيغيب غابرييل لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، وربما لفترة أطول، وأتمنى أن يعود في أسرع وقت ممكن”.

ونجا كيفن دي بروين، لاعب وسط سيتي، من تدخل عنيف أمام بالاس، وتمكن من اللعب أمام واتفورد، لكن غوارديولا ربما يشعر بالقلق بعدما بدا أن لاعبه كايل ووكر يعاني من شد عضلي قرب نهاية اللقاء.

وفي ظل تكثيف المباريات في إنجلترا خلال فترة عيد الميلاد، فإن غوارديولا انتقد اللعب يوم الأحد ثم يوم الثلاثاء.

وقال غوارديولا: “ما شاهده الجميع في الأسابيع الماضية هو كم إصابات اللاعبين.. سوف نقتل اللاعبين (بهذه الطريقة).. يجب أن يفكر مسؤولو الاتحاد في الأمر. ليس من الطبيعي أن نلعب يوم الـ 31 من(ديسمبر كانون الأول) ثم بعدها بيومين”.

وأضاف: “أدرك أنه ينبغي استمرار العرض لكن يجب التحكم في ذلك… في إنجلترا لا توجد حماية للاعبين، لا يمكن اللعب كل يومين، التقاليد تبقى من التقاليد لكن يجب التفكير في الأمر قليلًا”.

وتابع: “اللاعبون مثل الفنانين وهم سبب وجودنا هنا. يجب الاهتمام بالكيف وليس بالكم”.

وأكد مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، أنه سيكون سعيدًا بإقامة مباريات في فترة عيد الميلاد، لكنه يرغب في وجود مساحة زمنية بين المباريات.

وقال غوارديولا: “لا أطالب بإلغاء خوض مباريات في فترة عيد الميلاد، وهذه من التقاليد الرائعة.. لكن هذه ليست كرة سلة أو تنس ويحتاج اللاعبون إلى التعافي. يمكنكم متابعة كم عدد اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات عضلية”.

وتمكن غوارديولا من الاستعانة باللاعب ديفيد سيلفا، الذي غاب عن بعض المباريات الماضية لأسباب شخصية، كما أنه سيغيب في الفترة المقبلة عن بعض المباريات للسبب ذاته.

وقال المدرب الإسباني: “نحن سعداء جدًا بعودته إلينا.. لا نعرف فترة استمراره معنا، لكننا تأكدنا مجددًا من مدى أهميته للعب معنا.. لقد أظهر مدى أهميته”.

وأضاف: “إنه يملك الحرية في البقاء أو الرحيل وهذا يعتمد عليه.. هو يريد البقاء لكن العائلة هي أهم شيء في الحياة.. العائلة أكثر أهمية ولن أدفعه أبدًا للقيام بأي شيء”.