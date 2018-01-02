هل يرحل ديفيد لويز عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية؟.. كونتي يجيب

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إنه يتوقع استمرار جميع لاعبيه مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني بمن فيهم “ديفيد لويز” الذي سقط من حسابات المدرب الإيطالي.

وغاب المدافع البرازيلي عن فريقه أمام مانشستر يونايتد، ووست بروميتش ألبيون، وليفربول، في الدوري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قبل أن تلحق به إصابة في الركبة أبعدته عن تشكيلة حامل اللقب في مبارياته الأخيرة.

وأصرَّ “كونتي” على أن سبب استبعاد لويز يرجع إلى أسباب فنية، لكن تقارير لوسائل إعلام أشارت إلى حدوث خلاف بين اللاعب ومدربه الإيطالي، وإلى اهتمام عدة أندية كبيرة بضم لويز (30 عامًا).

وقال “كونتي” خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة آرسنال، غدًا الأربعاء: “تحسَّن لويز بدنيًا بوضوح خلال الفترة الأخيرة، وعمل معنا، وأعتقد أنه يمكنه المشاركة أمام نوريتش السبت المقبل، وسعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، ولا أرى أي مشكلة”.

لكن “كونتي” لم يستبعد تمامًا إمكانية انتقال لاعبين لا يشعرون بالاستقرار في تشيلسي، قائلًا: “أتفهم دوافع اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام ويريدون الرحيل”.

لكنه أضاف:”توقعاتي هي استمرار جميع اللاعبين في تشكيلة الفريق، وتشكيلتنا ليست كبيرة، ولهذا السبب فإنه من المستحيل الاستغناء، أو إعارة أي لاعب، إلا إذا تعاقدنا مع آخر جديد”.

ونفى “كونتي” أيضًا تقارير صحفية عن محاولات تشيلسي ضم جيورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس، الذي ينتهي عقده في يونيو حزيران المقبل.

وأوضح “كونتي”، المدرب السابق ليوفنتوس قائلًا: “جيورجيو لاعب رائع، لكنني أعتقد أنه يريد أن يُنهي مسيرته الرياضية في يوفنتوس.. وأعتقد أنه قرار صحيح أن ينهي مسيرته بهذه الطريقة، و كثرة التكهنات أمر طبيعي مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.. إنها فترة عصيبة على كل المدربين”.

ورجح كونتي أيضًا ألا يستدعي تشيلسي أي لاعب معار إلى فرق أخرى خلال فترة انتقالات يناير الحالية.

ويحل تشيلسي، حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، ضيفًا على آرسنال صاحب المركز الخامس، غدًا الأربعاء، قبل أن يواجه نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل.