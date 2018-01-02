هل ينتقل كروس إلى مانشستر يونايتد ليفسح طريق نيمار نحو ريال مدريد؟

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن ريال مدريد قد يبيع لاعب وسطه الألماني توني كروس إلى مانشستر يونايتد، ليوفر قيمة التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

ورغم معاناة يونايتد من إصابات عدة أبرزها روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، إلا أن مدربه جوزيه مورينيو ألمح إلى ضرورة الانتظار حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لحين عودة المصابين قبل اتخاذ قرار شراء أي لاعب.

وتفوق يونايتد بهدفي أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد على إيفرتون في أول فوز للفريق بعد ثلاثة تعادلات في البريميرليغ.

وقال مورينيو: “سنواصل القتال بما لدينا من لاعبين، ولو حدث وتعاقدنا مع لاعب أو اثنين سيكون هذا أمر جيد.. حاليًا نحن نعاني من إصابات عدة، لكن في غضون أسبوعين أو ثلاثة سيتحسن الوضع.. لا يمكنني التأكيد على شراء لاعبين حاليًا أو الانتظار للصيف”.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن يونايتد يرغب في تجديد سعيه لضم كروس الذي كان ديفيد مويز، مدرب يونايتد السابق، يرغب في ضمه عام 2013 قبل انتقاله من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد في 2014، خاصة أن النادي الملكي يريد تمويل صفقة نيمار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه مستقبل هنريخ مخيتاريان غامضًا بعد الأداء المتواضع هذا الموسم، إذ يمكن الاستغناء عنه والتعاقد مع غواو ماريو، لاعب وسط إنتر ميلان.

وكذلك يرغب مورينيو في ضم البرازيلي لوكاس مورا من باريس سان جيرمان، الذي رفض السير أليكس فيرغسون التعاقد معه في 2013، مقابل 38 مليون إسترليني من ساو باولو البرازيلي.