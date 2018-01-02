مدرب ليستر سيتي: لن أتعجل في عودة جيمي فاردي

قال “كلود بويل” مدرب ليستر سيتي إنه لن يتسرّع بعودة مهاجم الفريق جيمي فاردي للمشاركة بعد أن لحقت به إصابة في أعلى الفخذ، لكن اللاعب الدولي الإنجليزي قد يلعب أمام فريقه القديم “فليتوود تاون” السبت المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل “فاردي” تسعة أهداف في 21 مباراة في الدوري لصالح “ليستر سيتي” هذا الموسم، لكنه غاب عن الفوز 3-صفر أمام هدرسفيلد تاون أمس الاثنين، بسبب إصابة طفيفة مُني بها في الخسارة أمام ليفربول السبت الماضي.

وقال بويل:”إصابة جيمي لن تستغرق وقتًا طويلًا، وحالته ليست سيئة، وشعر ببعض الألم في مباراة ليفربول، وكنا حذرين بشأنه، وسننظر بشأن المباراة المقبلة… وستكون مباراة مهمة له في كأس الاتحاد، ولن نخاطر، لكنها ليست إصابة خطيرة”.

لكن الانتصار الذي حققه “ليستر سيتي” في ملعب كينج باور على “هدرسفيلد” أفسدته إصابة قائد الفريق “ويس مورجان” الذي خرج في الشوط الأول، ويخشى بويل أن يغيب المدافع الجاميكي عن صفوف الفريق لفترة طويلة.

وأوضح قائلًا:”إنها إصابة مؤثرة في عضلات الفخذ الخلفية، وسقط على الأرض في الشوط الأول، ومع كل هذا الإجهاد من المباريات يمكن أن نرى المزيد من الإصابات في كل الفرق، الأمر صعب”.

ويحلُّ “ليستر سيتي” صاحب المركز الثامن، بعد مباراته في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام “فليتوود تاون” من الدرجة الثالثة، ضيفًا على حامل اللقب تشيلسي في الدوري الممتاز في 13 يناير كانون الثاني.