المصري محمد صلاح يفوز بجائزة “الأسد الذهبي”

توج الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي بجائزة “الأسد الذهبي” التي تمنحها جريدة المنتخب المغربية الرياضية العريقة لأفضل لاعب في العام بقارة أفريقيا، وذلك في نسختها الـ 14.

وشارك في الاستفتاء 49 صحفيًا يمثلون عدة دول أفريقية وأوروبية يهتمون بكرة القدم الأفريقية. وحصل النجم المصري على 297 صوتًا متقدمًا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول الذي حصل على 134 صوتًا والغابوني بيير أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند والذي حصل على 73 صوتًا.

وحل المغربيان كريم الأحمدي ( فينورد ) وحكيم زياش ( أياكس ) في المركزين الرابع والخامس برصيد 64 و56 نقطة .

وكان صلاح قد حل ثالثًا في الجائزة سنة 2016، والذي توج بها الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي.

وفاز بالجائزة عدة نجوم أفارقة منهم: الإيفواري ديدييه دروغبا صاحب الرقم القياسي بـ 4 ألقاب، والكامروني صامويل إيتو 3 مرات والمالي سيدو كايتا والإيفواري يايا توري مرتين والمصري محمد أوبو تريكة والغابوني بيير أوباميانغ .