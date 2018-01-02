الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا إلى فينغر بعد انتقاد التحكيم

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا لآرسين فينغر، مدرب آرسنال، اليوم الثلاثاء، بعد تصريحاته ضد الحكام، عقب تعادل فريقه 1-1 مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الممتاز ليلة رأس السنة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “يعتقد أن لهجته و/أو تصرفه في غرفة الحكام بعد المباراة كان عدائيًا و/أو غير مناسب و/أو يشكك في نزاهة حكم المباراة”.

وأمام فينغر مهلة حتى يوم الجمعة للرد على الاتهام.

وعوقب المدرب الفرنسي بالإيقاف أربع مباريات لإساءة التصرف في يناير/ كانون الثاني العام الماضي؛ لدفع الحكم الرابع خلال فوز آرسنال 2-1 على بيرنلي، وبات مهددًا بالإيقاف مجددًا بسبب الواقعة الأخيرة.

وتخطى فينغر، يوم الأحد الماضي، رقم أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، في الدوري الممتاز بخوض 811 مباراة كمدرب لفريق واحد، لكن النتيجة أفسدت الاحتفال.

واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء بداعي لمس أحد مدافعي آرسنال الكرة بيده في الدقيقة 89، ليدرك وست بروميتش التعادل عبر غاي رودريغيز.

وانتقد فينغر، الذي أنهى فريقه عام 2017 في المركز الخامس، الحكم دين.

وقال لمحطة “سكاي سبورتس” بعد المباراة: “ناضلت لسنوات طويلة حتى يتمتع الحكام بالاحترافية، لكن لسوء الحظ مستواهم لا يتقدم ومن الصعب تقبل هذا الأمر”.