كيف تنبأ فيرغسون قبل سنوات بطفرة لينغارد مع مانشستر يونايتد؟

يبدو أن وجهة نظر السير أليكس فيرغسون في مهاجمه السابق جيسي لينغارد كانت صحيحة، حينما تنبأ بتألقه بعد مرور عدة سنوات، حيث بدأ مانشستر يونايتد في جني ثمار اختيارات فيرغسون.

ورفع المهاجم المتألق، رصيده من الأهداف إلى الرقم 10 هذا الموسم، في جميع المسابقات، بعد هدفه المذهل من على حافة منطقة الجزاء في وقت متأخر، لكي يحسم الفوز ليونايتد بهدفين نظيفين، على ملعب إيفرتون، يوم الإثنين.

ويعد هذا هو الموسم الأفضل من الناحية التهديفية، منذ تصعيده إلى الفريق الأول خلال موسم 2014/15، وقد تألق اللاعب صاحب القميص رقم 14، لا سيما منذ انتقاله للعب في مركز قلب الهجوم، في الأسابيع القليلة الأخيرة.

وتنبأ فيرغسون، الذي اعتزل التدريب في 2013، بتألق لينغارد خلال سنوات من صعوده للفريق الأول من أكاديمية النادي الإنجليزي، وهو ما حدث حاليًا.

وقال فيرغسون في 2012، عن لينغارد عندما كان في 19 من عمره: “جاء من أكاديمية الشباب لدينا، ويسير على خطى جان تيغانا في فرنسا.. لكنه لن يتألق قبل بلوغه 24 عامًا”.

وهذا ما حدث، حيث يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي ليونايتد، أن مهاجمه الشاب، يحقق طفرات، وفي طريقه لأن يصبح لاعبًا جيدًا للغاية، ومؤثرًا في الفريق.

وعندما سُئل عن التطور المتميز للينغارد هذا الموسم، بعد الفوز الذي تحقق في جوديسون بارك، فقد أعرب مورينيو عن شعوره، بأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي بات أحد اللاعبين الأكثر تأثيرًا ليونايتد، يسير في اتجاه جيد في مسيرته.

وقال المدرب البرتغالي: “هؤلاء اللاعبون إما يحققون طفرات أو يحققون تراجعًا، يكون هناك ميزة عندما تكون لاعبًا صاحب موهبة شابة، وميزة أخرى عندما تكون لاعبًا جيدًا للغاية، بعض اللاعبين لا يكونون قادرين على تحقيق تلك الطفرة. حيث إنهم يصبحون لاعبين عاديين بعد أن كانوا لاعبين شباب، أصحاب قدرات رائعة.. أعتقد أن جيسي يحقق تلك الطفرة”.

ويتفوق المصري محمد صلاح والأرجنتيني سيرغيو أغويرو فقط، في البريميرليغ على لينغارد، حيث يسجل لينغارد أو يصنع هدفًا كل 84 دقيقة في الدوري.

وأضاف مورينيو عن لينغارد: “أنه يحافظ على ثبات مستواه، وهو قادر على التأقلم، ويتفهم أسلوب اللعب بصورة أفضل، ويتفهم كيفية التعامل مع المساحات التي تظهر؛ بفضل الأماكن التي يلعب فيها. أعتقد أنه يسير في اتجاه جيد”.

وسجل لينغارد سبعة أهداف، وصنع هدفين آخرين، في آخر تسع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل مواصلة مستوياته الرائعة، التي ظهر بها في الآونة الأخيرة، وذلك عندما يستضيف يونايتد ديربي كاونتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وهو الفريق الذي أعير إليه لينغارد في وقت مبكر من مسيرته، وذلك في إطار مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد، والتي ستكون المباراة الأولى لنا في عام 2018، وتقام ليلة الجمعة.