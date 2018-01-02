نادي ليفربول يشترط هذا المبلغ لبيع كوتينيو إلى برشلونة

قالت صحيفة ألموندو ديبورتيفو الإسبانية إن فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط نادي ليفربول، سينتقل إلى برشلونة، الأسبوع المقبل، مقابل 110 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليون يورو مزايا إضافية في الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية المقربة من نادي برشلونة إلى أن الصفقة تتم حاليًا بهدوء، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى كامب نو.

وغاب كوتينيو ومحمد صلاح عن مباراة ليفربول وبيرنلي، أمس الإثنين، غير أن ذلك لم يمنع الريدز من تحقيق فوز مثير بهدفين لهدف واحد.

وسبق أن أعلن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، رفضه التام لانتقال اللاعب إلى برشلونة.

وتعاقد ليفربول، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا مع الهولندي فان ديك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني لترميم خط دفاعه.

وأكدت تقارير صحافية بريطانبة أن الصفقة لن تتم بأقل من 160 مليون يورو، وهو شرط ليفربول حاليًا لبيع كوتينيو، حيث يضغط اللاعب بشدة من أجل تحقيق حلمه باللعب في فريق ليونيل ميسي.

وسبق أن نصح الظاهرة رونالدو، ابن بلاده كوتينيو، بعدم الانتقال إلى برشلونة، معللًا ذلك بأن الفريق الكتالوني لا يعامل اللاعبين البرازيليين بطريقة جيدة، مشيرًا إلى تجربته وزميله نيمار جونيور في كامب نو.