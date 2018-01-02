مورينيو يشن هجومًا حادًا على أسطورة مانشستر يونايتد

شن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد هجومًا حادًا على أسطورة النادي بول سكولز، أمس الاثنين، بعدما وجه لاعب الوسط السابق انتقادًا لبول بوغبا، وقال المدرب البرتغالي إن لاعبه الفرنسي يبذل دائما قصارى جهده حتى لو لم يحصد ثمار جهده باستمرار.

ويعمل سكولز، وهو أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد، كمحلل تلفزيوني في محطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية منذ اعتزاله في 2013 بعدما قضى مسيرة حافلة ومظفرة بالألقاب مع يونايتد، وقال لاعب منتخب إنجلترا السابق إن بوغبا كان “يتجوّل” في الملعب خلال التعادل دون أهداف مع ساوثامبتون في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

وصنع بوغبا الهدف الافتتاحي لزميله أنطوني مارسيال أمام إيفرتون أمس الاثنين، وساهم في توقف سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية ليونايتد بعدما فاز 2-صفر خارج أرضه، وحظي أغلى لاعب في تاريخ يونايتد، والمنضم في 2016 من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (120.30 مليون دولار)، بدعم كبير من مورينيو.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي “بول (بوغبا) يبذل دائمًا قصارى جهده طوال الوقت، وأحيانًا يلعب بشكل رائع جدًا، وأحيانًا يلعب بشكل رائع، وأحيانًا لا يلعب بشكل رائع، لكنها ليست مشكلة بول أنه يكسب أموالًا أكثر بكثير من بول سكولز”.

وأضاف “هذه ليست مشكلة بوغبا لكن هكذا هي كرة القدم لكن أعتقد أن سكولز سيدخل التاريخ لأنه كان لاعبًا مذهلًا وليس لأنه يعمل كمحلل. إنه لا يدلي بأي تعليقات هو فقط يوجه انتقادات”.

وفي الدقيقة الـ81 أضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني؛ ليضمن فوز يونايتد ويتقدم إلى المركز الثاني على حساب تشيلسي حامل اللقب ليقل الضغط المفروض على مورينيو.

واعتاد مورينيو الدخول في خلافات علنية مع نجوم سابقين، وسبق أن فعل الأمر ذاته مع رايان غيغز أسطورة يونايتد السابق.

وقال مورينيو “الأداء كان جيدًا جدًا، وربما يخدمني الحظ الآن وأحصل على إشادة النجوم الذين قالوا الشهر الماضي، إنني لا أقدم عروضًا جيدة.. يعتقد بعض الناس أنه يجب أن يعملوا في النادي لكن هذه مشكلة لا أستطيع حلها”.

وأشاد مورينيو كثيرًا بسكولز كلاعب سابق كان من أبرز عناصر تشكيلة المدرب أليكس فيرغسون حيث توج بألقاب عديدة بين 1992 و2013.

وقال مورينيو “في كل يوم أحاول أن أقدم أفضل ما لدي. إذ قرر بول (سكولز) في يوم ما أن يصبح مدربًا فإني أتمنى أن يحقق 25 في المئة من نجاحي”.

وأضاف “إذا فعل ذلك سيكون سعيدًا جدًا لكن بالنسبة لي فإني أتذكر بول سكولز كواحد من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في خط الوسط”.

وتابع “لقد قدم الكثير لهذا النادي، لذا يمكنني فقط أن أشكره على ذلك؛ لأن مكانة النادي تعتمد على أشخاص مثله”.