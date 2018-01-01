مانشستر يونايتد يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات وتغلب على إيفرتون 2/0، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدفا مانشستر يونايتد عبر الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة 57، والإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة 81.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 47 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق نقطتين أمام حامل اللقب تشيلسي، في حين توقف رصيد إيفرتون عند 27.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 57، عندما تلقى أنتوني مارسيال كرة من مواطنه بول بوغبا ليسددها مقوّسة.

وأضاف لينغارد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81، بعدما وصلته الكرة من بوغبا أيضًا، حيث مر من بين المدافعين ليسدد كرة رائعة على يسار الحارس بيكفورد.