مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد.. مارسيال يتقدم بهدف جميل (فيديو)

تقدم المهاجم الفرنسي أنتونيو مارسيال بهدف لمانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعه بإيفرتون ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مارسيال تمريرة من مواطنه بول بوغبا سدها قوية على يسار الحارس جوردان بيكفورد ليعلن تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول على ملعب جوديسون بارك.

وأضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بطريقة جميلة أيضًا عندما تلقى كرة من بول بوغبا ثم مر من أمام مدافعي إيفرتون ليسدد على يسار الحارس في الدقيقة 81.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع ليستر سيتي 2/2 ثم مع بيرنلي بالنتيجة ذاتها وأخيرًا مع ساوثهامبتون 0/0.

ويملك مانشستر يونايتد 44 نقطة قبل المباراة في المركز الثالث علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر يونايتد 4/0.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.