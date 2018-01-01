فوز شاق لليفربول وليستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

سجل راجنار كلافان هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود ليفربول لفوز صعب 2/1 على مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويمدد سلسلة من 16 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات، اليوم الإثنين.

وأدرك يوهان بيرغ غودموندسون التعادل لبيرنلي في الدقيقة 87 من ضربة رأس، وبدا أن ليفربول سيعيش ليلة محبطة، لكن مدافع أستونيا كلافان انتزع الفوز بنفس الطريقة بعدما حوّل إلى الشباك كرة بالرأس من ديان لوفرين.

وأجرى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 7 تغييرات على التشكيلة التي هزمت ليستر سيتي، يوم السبت الماضي، حيث غاب الهداف محمد صلاح وفيليب كوتينيو للإصابة وجلس روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وافتتح ليفربول التسجيل بتسديدة رائعة من ساديو ماني، ليعزز وجوده في المركز الرابع.

وسجل الجزائري رياض محرز هدفًا وصنع آخرَ، ليقود ليستر سيتي للفوز 3/0 على هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وفي شوط أول باهت كان ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي الأقرب للتسجيل، لكنه سدد بعيدًا عن المرمى بعدما أربك إسلام سليماني دفاع هدرسفيلد مع عودته لتشكيلة بطل إنجلترا في 2016. وبعد الاستراحة دبت الحياة في المباراة ليسجل محرز هدفًا جميلًا في الدقيقة 53، وضاعف سليماني الغلة بعد 7 دقائق أخرى مسجلًا أول أهدافه هذا الموسم.

وسدد هدرسفيلد كرة واحدة على المرمى طيلة اللقاء، حيث عانى لتقديم أداء سلس بينما منح ليستر سيتي الفرصة للوافد الجديد أدريان سيلفا بعدما حصل على الضوء الأخضر للمشاركة.

وأكمل مارك ألبرايتون الثلاثية، ليبقى ليستر ثامنًا وهدرسفيلد في المركز الحادي عشر، رغم تعرضه لأول خسارة في 5 مباريات.