بعد إعلان بيع كوتينيو.. ليفربول يطلب تعويضًا كبيرًا من نايك (صورة)

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة ليفربول ستقوم بمقاضاة شركة “نايك” للملابس الرياضية التي أعلنت عن انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى نادي برشلونة الإسباني عبر موقعها قبل أن تقوم بإزالة الخبر.

وبحسب صحيفة “تيليغراف” فإن الفريق الإنجليزي يعتبر نفسه قد تضرر تجاريًّا من إعلان الشركة الخاطئ، رغم أن عدة تقارير تحدثت عن عروض من برشلونة لضم اللاعب في الشتاء الحالي.

وبحسب صحيفة “صن” فإن ليفربول يطالب بمبلغ كبير لتعويض الضرر من إعلان الشركة الذي أساء للعلامة التجارية للفريق.

وكانت شركة “نايك” الأمريكية للملابس الرياضية والتي تملك عقدًا طويل الأمد مع برشلونة قد كتبت على موقعها: “فيليب كوتينيو مستعد لإضاءة الكامب نو، احصل على طقم برشلونة لموسم 2017/2018، وعليه اسم الساحر قبل يوم السادس من يناير المقبل”.

وعادت الشركة لمسح الإعلان دون تقديم أي اعتذار أو توضيح لمتابعي موقعها.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن ليفربول لم يُظهر لاعبه كوتينيو في صور الفريق على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية العام 2018، وهو ما قد يعني اقتراب اللاعب من النادي الكتالوني.

وسعى برشلونة مرارًا إلى التعاقد مع كوتينو (25 عامًا) الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض 3 عروض لبيع اللاعب رغم تقدمه بطلب إلى إدارة الفريق للسماح له بالرحيل.

وكان كوتينيو قد جدد عقده مع ليفربول في يناير 2017 لينتهي صيف العام 2022، لكن اللاعب يريد اللعب في برشلونة والفريق الكتالوني مصمم على التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت تقارير إسبانية أول أمس، السبت، أن كوتينيو يبحث عن منزل في مدينة برشلونة يسكن فيه هو وزوجته وطفلهما، وهو مؤشر آخر على اقتراب اللاعب من الانتقال إلى متصدر الدوري الإسباني.

يشار إلى أن كوتينيو سجل 12 هدفًا، وصنع 9 أهداف في 19 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي اليوم الإثنبن، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، علمًا أن الريدز يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة.