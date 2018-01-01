ويلفريد زاها إلى مانشستر سيتي أم تشيلسي؟.. اللاعب يجيب

قال ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، إنه ليست لديه نية للرحيل عن النادي اللندني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو ما يمثل ضربة لآمال الفرق الساعية لضمه.

ويخوض زاها موسمًا رائعًا مع بالاس صاحب المركز الـ17، حيث سجل أربعة أهداف في الدوري، ومرر كرة مؤثرة، إضافة للقوة والحيوية، التي أضفاها على هجوم الفريق.

ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، بات لاعب منتخب كوت ديفوار، الذي أمضى فترة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد، في دائرة اهتمام فرق مانشستر سيتي، وتشيلسي، وآرسنال.

وبسؤاله عقب التعادل السلبي مع سيتي المتصدر، بشأن ما إذا كان سيبقى مع كريستال بالاس، قال زاها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “نعم سأبقى”.

وقال روي هودجسون، مدرب بالاس، الأسبوع الماضي إنه لا يضمن بقاء زاها إلى ما بعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير؛ لكن تقارير إعلامية بريطانية، ذكرت أن المدرب تلقى تأكيدات من الملاك، وستيف باريش رئيس النادي، بأنه لن يتم إبرام أي صفقة بخصوص اللاعب خلال الفترة الحالية.