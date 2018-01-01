واقعة غريبة من غوارديولا خلال مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس (فيديو)

خسر المدرب الإسباني بيب غوارديولا أول نقطتين برفقة فريقه مانشستر سيتي خلال مواجهة كريستال بالاس، أمس الأحد، بعد 18 فوزًا، وكان قريبًا من الخسارة لولا الحارس البرازيلي إيدرسون، الذي تصدى لضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وأثناء إصابة البلجيكي كيفن دي بروين، بعد تدخل قوي من غيسون بانشن فضل المدرب ترك دكة البدلاء، وجلس قرب مدرب كريستال بالاس المخضرم روي هودجسون وتحدثا سويًا.

وظهر المدرب الإسباني يستمع لرأي المدرب الخبير، والذي تمكن دون تصريحات مثيرة من إيقاف مسيرة مانشستر سيتي، وكان قريبًا من إلحاق الهزيمة بهم لولا إضاعة ضربة الجزاء.

وتغير فريق كريستال بالاس بشكل إيجابي منذ قدوم مدرب المنتخب الإنجليزي السابق، رغم كونه ما زال ضمن الفرق التي تصارع من أجل البقاء.

وامتد اللقاء حتى الدقيقة الـ 97، بسبب الوقت الذي استغرقه علاج دي بروين داخل الملعب قبل خروجه.

وبتلك النتيجة، توقفت انتصارات مانشستر سيتي المتتالية في الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس العنيد، إلا أن الفريق حافظ على تصدره لجدول المسابقة، بسجل خال من الهزائم حتى الآن.

وحظى مشهد جلوس غوارديولا بجانب هودجسون، وهما يتحدثان عن المباراة، بانتشار واسع وفوري على مواقع التواصل الاجتماعي.