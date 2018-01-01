تقارير: محمد صلاح يغيب عن مباريات نادي ليفربول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

كشفت تقارر صحفية إنجليزية، عن غياب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن مواجهات فريقه لمدة أسبوعين على الأقل.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن صلاح يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها في لقاء ليستر سيتي.

وخرج محمد صلاح ولديه إصابة خفيفة من مباراة فريقه أمام ليستر، يوم السبت، والتي انتهت بفوز فريقه 2-1 بعدما تألق وسجل هدفين.

ولم يظهر صلاح في الصور التي نشرها الحساب الرسمي لنادي ليفربول لتدريبات الفريق، أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة اليوم كما هو المعتاد؛ ما يعني أنه سيغيب بنسبة كبيرة عن اللقاء، حيث تواجد جميع نجوم الريدز الآخرين.

كما أشارت الصحيفة إلى أن “صلاح على الأقل سيبقى بعيدًا عن المشاركة لمدة أسبوعين.. سيغيب عن مواجهة بيرنلي، اليوم الاثنين، وكذلك لقاء إيفرتون في كأس الاتحاد في الخامس من يناير”.

غياب صلاح قد يمتد حتى مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي التي من المنتظر أن تقام في الـ14 من شهر يناير ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وشددت الصحيفة: “ليفربول يأمل أن يكون صلاح متاحًا لمواجهة سيتي”.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 41 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، خلف هاري كين، لاعب توتنهام، بفارق هدف واحد، بينما يعد هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 23 هدفًا.

إصابة صلاح لن تمنعه من السفر إلى غانا في الرابع من يناير من أجل حضور حفل الاتحاد الأفريقي للأفضل في 2017، حيث ينافس ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانغ على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.