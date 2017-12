ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 21 (صورة)

حافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن تشيلسي أقرب ملاحقيه، رغم تعادله السلبي أمام كريستال بالاس على ملعب “سيلهيرست بارك”، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 59 نقطة قبل مباراته أمام مضيفه كريستال بالاس، غدًا الأحد.

وفرض وست بروميتش ألبيون التعادل على آرسنال في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب هاوثورنس ضمن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 38 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، بينما ظل وست بروميتش ألبيون مهددًا بالهبوط حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة.

اقتنص فريق تشيلسي، حامل اللقب، وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه ستوك سيتي 5 /صفر، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة، التي شهدت فوز ليفربول على ضيفه ليستر سيتي 2 /1، وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون سلبيًا.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ستوك عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب أولد ترافورد فشل مانشستر يونايتد في استغلال الفرص التي سنحت له على مدار شوطي المباراة ليفقد المركز الثاني لصالح تشيلسي.

تعادل يونايتد جعل رصيدهم 44 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي.

ونجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ليستر سيتي إلى الفوز بهدفين، ورفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد ليستر عند 27 نقطة في المركز الثامن.

شاهد ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا:

The year ends with @ManCity‘s gap at 14 points pic.twitter.com/ahOjW4gpfr

— Premier League (@premierleague) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧