بعد إصابة دي بروين.. غوارديولا يطالب بحماية أكبر للاعبين

يشعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر لحماية اللاعبين من التعرض لإصابات خطيرة، بعدما نقل لاعبه كيفن دي بروين على مِحَفّة (نقالة) خلال التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد تصدي حارس سيتي إديرسون لركلة جزاء في الوقت القاتل، تدخل غيسون بانشن لاعب بالاس بعنف ضد دي بروين، ليترك لاعب الوسط البلجيكي الملعب محمولًا على محفة مع وضع دعامة لساقه اليمنى.

ويرى غوارديولا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفات المتعمدة، وطالب الاتحاد الإنجليزي للّعبة بالتدخل.

وقال المدرب الإسباني “يدرك الاتحاد الإنجليزي ما يتعين فعله، فيجب أن يحمي اللاعبين”.

وأضاف “يجب أن يحمي الحكام اللاعبين. حالفنا الحظ أمام توتنهام ونيوكاسل، واليوم لم نكن محظوظين. نعرف مدى القوة البدنية في إنجلترا، لكن الفرق تفقد لاعبين مهمين، ليس فقط في مانشستر سيتي”.

ووضع تعادل اليوم حدًا لسلسلة من 18 انتصارًا متتاليًا، لكنّ سِجل سيتي استمرّ خاليًا من الهزيمة في 21 مباراة.

وتابع غوارديولا “18 فوزًا متتاليًا ليس أمرًا عاديًا. فهو أمر لا يصدق، والمباراة المقبلة لن تكون سهلة، وهناك الكثير من المباريات في ديسمبر، اللعب في أربع مسابقات والتنافس على هذا المستوى، يعني أنه من المستحيل الفوز في كل المباريات”.

ورفض الربط بين إصابة دي بروين والإسراع في التعاقد مع أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال.

وقال “لا أعرف ما سيحدث لكنه لاعب في أرسنال، وأعتقد أنه سيبقى هناك، وفي الاجتماعات الداخلية سنتخذ أفضل قرارات ممكنة، لكن شعوري الآن أنه لاعب في أرسنال وسيظل في ناديه”.