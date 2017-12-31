وست بروميتش يجبر آرسنال على التعادل في الدوري الإنجليزي

فرض وست بروميتش ألبيون التعادل على آرسنال في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب هاوثورنس ضمن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، وهدد كل منهما مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة.

وتقدم آرسنال بهدف بعدما نفذ أليكسيس سانشيز ركلة حرة اصطدمت بمنافسه جيمس مكلين ودخلت المرمى في الدقيقة 83. وأدرك وست بروميتش ألبيون التعادل عن طريق جاي رودريغيز في الدقيقة 89.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 38 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، بينما ظل وست بروميتش ألبيون مهددًا بالهبوط حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة.

ويلتقي الغانرز مع تشيلسي في الجولة المقبلة الأربعاء المقبل على ملعب الإمارات، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ملعب ستامفورد بريدج.