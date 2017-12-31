الحارس إديرسون ينقذ مانشستر سيتي من أول خسارة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنهى كريستال بالاس سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية وفرض عليه التعادل السلبي اليوم الأحد على ملعب “سيلهيرست بارك”، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ورفع التعادل رصيد مانشستر سيتي إلى 59 نقطة، بفارق 18 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني والذي لعب مباراة أقل، في حين يملك كريستال بالاس 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وكعادته سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة، لكن لاعبيه فشلوا في تسجيل أي هدف بسبب تكتل لاعبي كريستال بالاس في المنطقة الدفاعية.

وشهدت المباراة سقوط اللاعب جابرييل جيسوس حيث خرج في الدقيقة 22 من الشوط الأول على النقالة وهو يبكي بحرقة، ما قد يشير إلى تعرضه لإصابة قوية.

وحصل كريستال بالاس على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة، بعد تدخل خشن من رحيم سترلينغ على المهاجم زاها، لكن الحارس إيديرسون نجح في التصدي للكرة التي سددها زاها بنفسه لينقذ مانشستر سيتي من تلقي الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.