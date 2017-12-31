بينهم عربي.. 5 مدافعين يمكن لنادي ليفربول ضمهم بأقل من سعر فان ديك

توصل ليفربول لاتفاق يقضي بالتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون مقابل صفقة قياسية بلغت 75 مليون جنيه إسترليني (100.49 مليون دولار) ليصبح أغلى مدافع في العالم.

هذه الصفقة أثارت الكثير من الجدل في أوروبا والعالم بسبب ضخامة المبلغ الذي دُفع في مدافع وليس مهاجم.

وكان يتوقع أن ينضم فان ديك إلى ليفربول في بداية الموسم، بعدما تقدم بطلب للرحيل لمسؤولي ساوثهامبتون، لكن الصفقة فشلت حينها، وأجبر ليفربول على تقديم اعتذار علني بعد تورطه في محاولة غير قانونية لضم اللاعب الصيف الماضي أغضبت إدارة ساوثهامبتون.

وفي التقرير التالي نقدم 5 بدائل لمدافعين سعرهم أقل من 75 مليون إسترليني كان يمكن لليفربول التعاقد معهم بينهم النجم العربي المغربي المهدي بن عطية.

5- كيرت زوما

ومن الصعب أن يستغني تشيلسي عنه، لكن عندما يتلقى عرضًا يزيد عن 50 مليون إسترليني لمدافع يجد صعوبة في اللعب في التشكيلة الأساسية للنادي اللندني حينها سيوافق البلوز على بيعه.

زوما له مستقبل في تشيلسي، لكن قبل بضعة شهور كان يمكن الاستغناء عنه، الآن يمكن الاعتماد عليه في ظل غياب ديفيد لويز وتراجع مستوى القائد غاري كاهيل.

ومنذ إعارته إلى ستوك سيتي شارك المدافع الفرنسي أساسيًا في 18 مباراة بالدوري، وبات عنصرًا لا غنىً عنه في الفريق. يمتلك قدرات تجعله مؤثرًا في أي فريق في العالم، وبالطبع سعره أقل كثيرًا من فان ديك.

4- المهدي بن عطية

قائد منتخب المغرب المخضرم كان أحد أبرز مدافعي العالم، حينما كان في صفوف روما، ثم ذهب إلى بايرن ميونخ لكنه لم يحصل على الفرصة، ورحيله إلى يوفنتوس جاء من أجل المشاركة أكثر في المباريات.

استعاد مكانته بانتقاله إلى نادي “السيدة العجوز” وبدا أن طريقة لعبه تتناسب تمامًا مع العملاق الإيطالي الذي دفع 14.7 مليون إسترليني للحصول على خدماته من بايرن؛ ليثبت جدارته في الدوري الإيطالي مجددًا لكنه بالتأكيد سيكلف ليفربول أقل من فان ديك.

3- ماتس هولمز

عند وضع قائمة بأفضل مدافعي العالم سيكون لماتس هوملز مكان بارز بينهم، حيث أثبت مدافع بروسيا دورتموند السابق أنه أحد أفضل مدافعي العالم لينتقل إلى بايرن ميونخ.

وانتقل الدولي الألماني الفائز بكأس العالم مع بلاده في 2014 إلى النادي البافاري في 2016 وأصبح أساسيًا في تشكيلة الفريق.

وهوملز ليس مجرد مدافع رائع بل يجيد تمرير الكرات وتسجيل الأهداف والمساهمة في الهجوم، لكن بالطبع كان سيكلف ليفربول الكثير لكن ليس أكثر من فان ديك بل القيمة المالية ذاتها تقريبًا كانت كفيلة بضم هوملز.

2-كاليدو كوليبالي

من الصعب دائمًا على نادٍ مثل نابولي الحفاظ على لاعبيه المتميزين، رغم أنه كفريق يقدم كرة قدم متميزة في الملعب لكن المميزين من لاعبين يسعون دائمًا إلى الانتقال إلى أندية تنافس وتحرز الألقاب عكس نابولي.

واحد من هؤلاء هو المدافع السنغالي كوليبالي الذي يرتبط دائمًا بالانتقال إلى تشيلسي، لكن الصفقة لم تكتمل أبدًا، لكن عند تقديم السعر المناسب للاعب الذي قد يبلغ 50 مليون إسترليني سيوافق نابولي على رحيله وهو مبلغ قليل أيضًا مقارنة بما دفعه ليفربول في المدافع الهولندي.

1- ماركينوس

قد يكون المدافع البرازيلي إضافة مثيرة للجدل لليفربول لكنه أفضل مدافع في باريس سان جيرمان حاليًا، لكن النادي الفرنسي قد يفكر في بيعه للتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، خاصة بعد صفقتي نيمار وكيليان مبابي.

على الأقل قيمة صفقة فان ديك ستكون كافية لضم ماركينيوس الموهوب حقًا ويملك قدرة على توقع الكرة والتمريرات قبل حدوثها.

قد لا يكون أطول المدافعين لكن قدرته على القفز واللعب بالرأس مميزة للغاية، فضلًا عن أنه صغير السن والمستقبل أمامه وبعد التعاقد مع فان ديك مقابل 75 مليون إسترليني لن يقل سعر مدافع مثل ماركينيو عن 100 مليون إسترليني.