ترتيب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الجولة 21 (صورة)

اقتنص فريق تشيلسي، حامل اللقب، وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه ستوك سيتي 5 /صفر، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة، التي شهدت فوز ليفربول على ضيفه ليستر سيتي 2 /1، وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون سلبيًا.

وفي باقي المباريات فاز سوانزي سيتي على مضيفه واتفورد 2 /1، وفاز بورنموث على ضيفه إيفرتون2/1، وتعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه برايتون سلبيًا، كما تعادل هيديرسفيلد مع بيرنلي دون أهداف.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج نجح تشيلسي في اكتساح ضيفه ستوك بخماسية، ليصعد إلى وصافة جدول الترتيب.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ستوك عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 58 نقطة قبل مباراته أمام مضيفه كريستال بالاس، غدًا الأحد.

وعلى ملعب أولد ترافورد فشل مانشستر يونايتد في استغلال الفرص التي سنحت له على مدار شوطي المباراة ليفقد المركز الثاني لصالح تشيلسي.

تعادل يونايتد جعل رصيدهم 44 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي.

وقد يوسع مانشستر سيتي الفارق مع صاحب المركز الثاني إلى 16 نقطة حال انتصر على كريستال بالاس.

ونجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ليستر سيتي إلى الفوز بهدفين.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 41 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد ليستر عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وابتعد سوانزي سيتي عن المركز الأخير بفضل فوزه المثير على مضيفه واتفورد 2 /1.

وتجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر، وتقدم سوانزي من المركز العشرين الأخير إلى المركز التاسع عشر رافعًا رصيده إلى 16 نقطة.