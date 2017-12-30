مدرب نادي ليفربول يعلن إصابة محمد صلاح واحتمال غيابه أمام بيرنيلي

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول أن الدولي المصري محمد صلاح، سيخضع إلى فحوصات طبية لتحديد إمكانية مشاركته أمام بيرنلي، الإثنين المقبل.

وسجل صلاح هدفي فوز فريقه على ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، وانتهت لصالح الريدز بنتيجة 2-1.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه أخرج صلاح قبل سبع دقائق من النهاية بسبب الإصابة.

وأضاف المدرب الألماني: “هو كان يعرج. هذه ليست علامة جيدة على الإطلاق.. سنرى ماذا سيحدث قبل المباراة المقبلة”.

وتأخر ليفربول بعد ثلاث دقائق من البداية بهدف جيمي فاردي بعد تمريرة رائعة من الجزائري رياض محرز.

وأدرك صلاح التعادل لليفربول من مدى قريب في الدقيقة 52 وأضاف الهدف الثاني، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا بالدوري هذا الموسم، في الدقيقة 76 بعدما تفوق ببراعة على هاري مجواير في صراع على الكرة.

وبقي ليفربول في المركز الرابع برصيد 41 نقطة وحافظ على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة 12 على التوالي في الدوري وهي أطول سلسلة تحت قيادة كلوب بينما ظل رصيد ليستر عند 27 نقطة في المركز الثامن بعدما فشل في الفوز للمرة الرابعة على التوالي.