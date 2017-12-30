تشيلسي يسحق ستوك سيتي بخماسية ويتقدم ثانيًا في ترتيب الدوري الإنجليزي

خطف ويليان الأضواء في غياب إيدن هازارد خلال فوز ساحق لتشيلسي 5-صفر على ستوك سيتي ليتقدم لى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يتأخر بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر اليوم السبت.

وهيمن أصحاب الأرض على المباراة من البداية رغم إراحة البلجيكي هازارد قبل مواجهة آرسنال في مباراة قمة يوم الأربعاء المقبل، حيث وضع أنطونيو روديجر أصحاب الأرض في المقدمة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها ويليان في الدقيقة الثالثة.

تشلسي 5 × 0 ستوك سيتي | أهداف المباراة " ????

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pic.twitter.com/0yc3F5z3SK — اهداف المباريات HD (@ggol_) December 30, 2017

وبعدها بست دقائق أخمد داني درينكووتر حماس ستوك بتسديدة مباشرة من نحو 25 مترًا ليسجل هدفه الأول مع تشيلسي، وصنع ويليان الهدف الثالث لبيدرو في الدقيقة 23.

وتوج اللاعب البرازيلي أداءه الرائع بتسجيل الهدف الرابع بركلة جزاء قرب النهاية، عقب سقوطه داخل المنطقة بعد تدخل عنيف من جيف كاميرون، وأضاف المدافع البديل دافيدي زاباكوستا الهدف الخامس بتسديدة متقنة.