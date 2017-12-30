مباراة ليفربول وليستر سيتي.. محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك الثعالب (فيديو)

مباراة ليفربول وليستر سيتي.. محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك الثعالب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجّل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول، في شباك ليستر سيتي، في الدقيقة 52 من زمن المباراة التي تقام بينهما على ملعب “أنفيلد رود” في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف صلاح بعدما تلقى تمريرة سحرية بالكعب من ساديو مانى، ثم راوغ دانييل أمارتي مدافع ليستر، وسدد الكرة في شباك كاسبر شمايكل، ليمنح به التعادل لليفربول، بعدما تقدم جيمى فاردي بالهدف الأول لليستر سيتي، في الدقيقة الثالثة، ويكون ذلك الهدف رقم 16 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

كما أضاف صلاح الهدف الثاني في 76، عبر بينية رائعة من فيرمينو وصلت إلى الدولي المصري الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الذيقة على يسار شمايكل.

محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 17 خلف هاري كين متصدر هدافي الدوري الإنجليزي بهدف واحد.

ودخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

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