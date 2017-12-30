“فرانس فوتبول” تختار.. محمد صلاح بجانب 5 لاعبين عرب يقودون تشكيلة منتخب أفريقيا

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن تشكيلة تضم أبرز لاعبي أفريقيا في عام 2017 وضمّت 5 لاعبين عرب من مصر والجزائر والمغرب.

وضم التشكيل الأساسي الحارس المخضرم عصام الحضري، الذي يلعب في نادي التعاون السعودي، ومواطنه محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والمغربيين المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومواطنه نبيل درار، لاعب فنربخشة التركي، والجزائري فوزي غلام، لاعب نابولي الإيطالي.

وتكوّنت التشكيلة الأساسية من:

الحارس المصري عصام الحضري (التعاون السعودي).

الدفاع: المغربي نبيل درار (فنربخشة التركي) والجزائري فوزي غلام والسنغالي كوليبالي (نابولي) والمغربي المهدي بنعطية (يوفنتوس).

وسط الميدان: النيجيري فيكتور موسيس (تشيلسي) والغيني نابي كيتا (لايبزيغ) والإيفواري جان ميشيل سيري (نيس).

الهجوم: المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني (ليفربول) والكاميروني أبو بكر (بورتو).

وجاء في دكة البدلاء:

الكاميروني فابريس أوندوا (إشبيلية) والمصري أحمد حجازي (وست بروميتش) والغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد) والمغربي حكيم زياش (أياكس) والغابوني بيير أوباميانغ (بروسيا دورتموند).