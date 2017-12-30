ماتيتش مستعد للعب حارس مرمى في مانشستر يونايتد

أبدى لاعب خط الوسط الصربي، نيمانيا ماتيتش، سعادته بالقدرة على تقديم الدعم لفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في مختلف المراكز، وذلك بعد أن شارك في مركز قلب الدفاع، في مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل مع بيرنلي 2/2، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان مانشستر يونايتد قد ضم اللاعب الصربي الدولي من تشيلسي، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني؛ ليلعب دور لاعب الارتكاز في خط الوسط، لكنه أثبت قدرته على اللعب بمركز آخر، عندما احتاج منه ذلك المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأبدى ماتيتش (29 عامًا)، سعادة واستعدادًا، لأداء أي مهمة تتطلبها احتياجات الفريق ومديره الفني.

وقال ماتيتش، في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت: “بالطبع، أحب اللعب في خط الوسط، ولكن إذا احتاج الفريق المساعدة، وأراد المدرب الدفع بي في أي مركز آخر، فسأفعل.. حتى في حراسة المرمى، إذا احتاج الفريق ذلك”.