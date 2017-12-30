تشيلسي يستعد لتقديم عرضٍ مغرٍ لتمديد عقد هازارد

تسعى إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي إلى تمديد عقد لاعب الفريق، البلجيكي إدين هازارد، بعد تلميح والده إلى رغبة نجله في اللعب لريال مدريد الإسباني.

وألمح تييري هازارد، والد اللاعب، في تصريح نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن ابنه لا يريد تمديد عقده مع تشيلسي، على أمل الانتقال إلى ريال مدريد.

لكن صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية أشارت، اليوم السبت، إلى أن إدارة تشيلسي تريد تقديم عرض جديد لتمديد عقد هازارد، علمًا أن عقده الحالي ينتهي بنهاية موسم 2019/2020.

وانتقل هازارد (26 عامًا) إلى تشيلسي العام 2012، وسجل للفريق 80 هدفًا وصنع 70 في 274 مباراة في مختلف البطولات، وأسهم في فوز البلوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين (2015 و2017).

ولا يخفى على أحد رغبة هازارد في اللعب لريال مدريد، إذ أبدى إعجابه أكثر من مرة بريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، رفض التعليق على أنباء رحيل هازارد لريال مدريد، واكتفى بالقول إنه سعيد بتدريب اللاعب البلجيكي.