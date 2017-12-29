مورينيو يتساءل عن سر الصفقة القياسية لضم فان ديك

تساءل جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن سر تعاقد يورغن كلوب مدرب ليفربول مع المدافع فيرغيل فان ديك مقابل صفقة قياسية مذكرا إياه بأنه كان أحد المنتقدين لانتقال بول بوغبا إلى أولد ترافورد بسبب ارتفاع سعره.

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب الهولندي إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون مقابل صفقة ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها بلغت 75 مليون جنيه استرليني (101.4 مليون دولار) ليصبح أغلى مدافع في العالم.

وتحدث كلوب على صفقة انتقال بوغبا إلى يونايتد مقابل مبلغ قياسي بلغ 89.3 مليون استرليني في 2016 قائلا إنه سيتصرف بشكل مختلف في حال توافرت نفس الموارد له في أنفيلد.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “أعتقد أن الشخص الذي يجب أن يتحدث عن هذه الصفقة بطريقة محددة هو يورغن ولو كنت مكانكم (الصحفيون) لكنت سألته عن تصريحاته قبل عام واحد، في الحقيقة حينما تعتقد أن هذا اللاعب هو الخيار الصحيح للفريق وتريد ضمه حقا فعليك أن تدفع مقابل ذلك أو لن تتم الصفقة لأن سوق الانتقالات يسير بهذه الطريقة حاليا.

وأضاف: “فيرغيل فان ديك بات أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم لكن هل هو أفضل من (باولو) مالديني و(غوسيبي) بيرغومي أو ريو فرديناند؟ لا يمكنك قول ذلك، لكن هذا ما يفرضه السوق حاليا وعليك الدفع أو عدم الدفع”.

وأبدى كلوب استغرابه من تطور سوق الانتقالات قائلا للصحفيين “خلال الأشهر الستة الماضية تغير كل شيء. الأمر يتعلق بالحاجة والفرصة، عندما تريد ضم لاعب فان آخر شيء أفكر فيه هو السعر وهذا ليس لأني أهدر الأموال لكن الأمر يتعلق باللاعب ذاته. الأمر ليس جيدا لكن هذه هي طبيعة السوق، يجب أن نتأقلم مع ذلك لأن هذا هو الوضع حاليا”.

ويتأخر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وقال مورينيو في وقت سابق إن فريقه يحتاج للإنفاق أكثر لتشكيل فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري.