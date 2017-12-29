مانشستر سيتي يأمل في نهاية مثالية لعام حافل بالأرقام القياسية

يأمل بيب غوارديولا في إنهاء العام الحالي باستعراض جديد لمهارات لاعبي مانشستر سيتي الذين يقدمون أداء مثاليا لكن دون أن يتعرض المدرب الإسباني لأي أسئلة بشأن تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنهد غوارديولا اليوم الجمعة عندما سُئل خلال المؤتمر الصحفي عن احتمال إنهاء فريقه لعام 2017 بانجاز آخر لا ينسى “دوما اسمع هنا حديثكم عن الأرقام وخاصة الأرقام القياسية لكن هذا مجرد نتيجة لما نقوم به في الملعب”.

وفي حال فوز سيتي على كريستال بالاس بعد غد الأحد في آخر أيام عام 2017، سيكون هذا هو الانتصار 19 على التوالي للفريق في الدوري الانجليزي الممتاز وهو ما سيعادل الرقم القياسي عبر العصور لعدد الانتصارات المتتالية في أي من بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا والمسجل باسم بايرن ميونيخ في موسم 2013-2014.

وباعتباره الشخص الذي أشرف على مسيرة ميونيخ القياسية، فان هذا اللقاء سيمثل مقياسا آخر على مدى تميز وجودة أداء غوارديولا والتي لم تقتصر فقط على تحويل الفريق إلى ماكينة انتصارات.. بل ماكينة انتصارات بأداء جذاب.

ويبدو أن الطريقة التي يصنع بها الفريق انجازاته، وليست الأرقام القياسية في حد ذاتها، هي التي تشكل الحافز لتقديم هذا الأداء النموذجي من قبل المدرب الإسباني.

وقال غوارديولا: “لا أضع الأرقام القياسية في حساباتي ولكن ما يهمني هو ما سنقوم به أمام كريستال بالاس ورباعي الهجوم الرائع الخاص بالفريق، أنا متأثر حقا بما يقال. لكننا سنضيع نقاطا إن عاجلا أم أجلا وسنرى كيف سيكون رد فعلنا وقتها”.

ومع ذلك، فان فكرة إهدار سيتي للنقاط تبدو أمرا أكثر خيالية الآن وإذا ما فاز الفريق بعد غد فانه سيدخل عام 2018 وهو يتصدر جدول المسابقة بفارق 15 نقطة على الأقل وهو رقم قد يثير اهتمام جوارديولا ذاته.

لكن ما يبدو مؤكدا في هذا اللقاء هو أن بالاس لن يخوض المباراة في حالة استكانة كما فعل نيوكاسل يونايتد تحت قيادة رفائيل بنيتز يوم الأربعاء الماضي عندما خسر 1-صفر فقط بفضل الإسراف الشديد لسيتي في إهدار الفرص.

وعلى العكس، بدا بالاس أكثر قوة بكثير أمام ارسنال قبل أن يخسر 3-2 وهو الانتصار الذي يرجع في جانب كبير منه لثنائية اليكسيس سانشيز.

وسيتطلع آرسين فينغر، الذي امتدح التزام مهاجمه التشيلي الذي لا يبدو مستقرا مع الفريق، للمزيد من هذا الأداء يوم الأحد أمام وست بروميتش البيون مع سعي آرسنال للاحتفال بالرقم القياسي الجديد لمدربه الفرنسي الذي سيخوض مباراته 811 في الدوري الممتاز وهو ما سيحطم به رقم اليكس فيرجسون المدرب السابق ليونايتد.

مشكلات يونايتد

ويحتاج مانشستر يونايتد، جار سيتي وأقرب منافسيه، لدفعة معنوية عقب نهاية مرتبكة للعام أدت لخروجه من كأس رابطة الأندية الانجليزية أمام بريستول سيتي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية ثم التعادل مع ليستر سيتي وبيرنلي بعدها.

وأدى هذا أيضا لبعض التغيير في خطط المدرب جوزيه مورينيو وهو ما كان متوقعا. واختار مورينيو هذه اللحظة ليشكو حال فريقه وكيف أن يونايتد لا ينفق بما يكفي مقارنة بسيتي.

ومع ذلك، فان الرجل الذي أنفق نحو 300 مليون جنيه إسترليني (405.6 مليون دولار) لضم لاعبين جدد في 18 شهرا يملك ما يكفي من القوة ليقهر ساوثامبتون غدا السبت على الرغم من قوله إنه لا يمكنه منح راحة لروميلو لوكاكو الذي سجل أربعة أهداف في اخر 19 مباراة مع يونايتد.

واستطاع ساوثامبتون في النهاية أن يكمل صفقته الضخمة مع ليفربول يوم الأربعاء الماضي ببيع قلب دفاعه فيرغيل فان ديك، المطلوب بشدة من أكثر من فريق، مقابل 75 مليون جنيه استرليني وهو ما يجعل من اللاعب الهولندي أغلى مدافع في العالم.

وقبل أن تشاهد الجماهير في مدرجات انفيلد ما إذا كان “فان هو الرجل المطلوب” وهل بوسعه الارتقاء لمستوى المبلغ الذي تم دفعه لضمه عشية بداية العام الجديد، سيركز ليفربول ثانية على “الرباعي الرائع” في الهجوم مع استضافته لليستر سيتي غدا السبت.

وسيسعى ليفربول لإضافة المزيد إلى 75 هدفا سجلها في كافة المسابقات هذا الموسم مع سعيه للمضي قدما في أفضل مسيرة له تحت قيادة مدربه يورغن كلوب بخوضه 12 مباراة في الدوري بدون هزيمة.

ولا يتفوق على ليفربول في سجل الأهداف المسجلة هذا الموسم سوى باريس سان جيرمان الذي سجل 89 هدفا ومانشستر سيتي الذي سجل 77 هدفا.

وقد يصعب تشيلسي حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد، الأمور على أحد لاعبيه السابقين وهو مارك هيوز مدرب ستوك سيتي بضرب دفاع فريقه المبتلي بالإصابات والذي يعد بالفعل أضعف دفاع في الدوري هذا الموسم.