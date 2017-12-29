كونتي يطالب إدارة تشيلسي بعدم التفريط في هازارد و كورتوا

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي، أهمية الإبقاء على البلجيكيين إدين هازارد وتيبو كورتوا ضمن صفوف الفريق لـ”ضمان المنافسة على شيء ما في المستقبل”.

وقال “كونتي” خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الجمعة، قبل مواجهة ستوك سيتي في الـ(بريمييرليغ): “نحن نتحدث عن لاعبين في غاية الأهمية بالنسبة لنا”.

وكان والد هازارد أشار أخيرًا إلى أن ابنه رفض تمديد عقده الساري مع بطل الدوري الإنجليزي لترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وبالنسبة لـ”كورتوا” فحالته مشابهة، إذ يتبقى على تعاقده 18 شهرًا، وراجت شائعات حول احتمالية انضمامه لريال مدريد.

وصرح المدرب قائلًا: “الإبقاء على هذه النوعية من اللاعبين مهم بالنسبة لنا، خاصة إزاء طموحنا لمحاولة المنافسة على أشياء مهمة”.

وأضاف: “يجب أن تحسّن من أداء فريقك وتدعمه، وأن تتفادى بيع أفضل عناصره”.