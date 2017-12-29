ديلي آلي يدافع عن نفسه بعد تذبذب

يشعر ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير بالثقة في قدرته على استعادة المستوى الذي ظهر به مع فريقه اللندني خلال الموسمين الماضيين وتجاوز تذبذب أدائه في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 4 أهداف فقط في الدوري الممتاز إضافة إلى هدفين آخرين في دوري أبطال أوروبا، وتعرّض لانتقادات خلال النصف الأول من هذا الموسم بسبب غياب دوره المؤثر في المباريات.

وقال آلي لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “يعتقد البعض أن عدم تسجيلك أو عدم صنعك لأهداف يعني أنك تؤدي بطريقة سيئة لكنني أراجع نفسي في كل الأوقات”.

“أعتقد دائمًا أنني قادر على تقديم أداء أفضل وبذل المزيد من الجهد لصالح الفريق ولهذا فإن الأمر يتعلق فقط بتطوير أدائي والتركيز في المباراة”.

وسجل آلي 10 أهداف في 33 مباراة في الدوري في أول مواسمه مع توتنهام ثم تحسّن سجله محرزًا 18 هدفًا في 37 مباراة في الموسم الماضي.

وقال آلي: “في عمر 21 عامًا وعندما تحقق مستوى أداء مرتفعًا كما حدث معي خلال العامين الماضيين قد لا يمكنك دائمًا الحفاظ على هذا المستوى طوال الوقت”.

“تتغير وجهات نظر الناس بشكل دائم وعلى اللاعب أن يشعر بالقلق إذا شعر الجمهور الآخر بالراحة تجاهه، عندما يبدأ جمهور ناديك في النفور منك حينها عليك أن تفكر في الأمر”.

وقدّم آلي أفضل أداء له هذا الموسم في فوز توتنهام 5/2 على ساوثهامبتون الثلاثاء الماضي حيث سجل هدفًا وصنع هدفين آخرين، ويرى أن المباراة كانت بمثابة نقطة تحول في مستوى أدائه.

وأضاف بقوله: “لا أفكر بصورة مبالغ فيها في مستوى أدائي طوال الوقت لكنه من الجيد أن تثبت خطأ تقديرات الآخرين”.

ويواجه توتنهام صاحب المركز الخامس سوانزي سيتي متذيل الترتيب في الثاني من كانون الثاني المقبل.