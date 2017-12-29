والد إدين هازارد يلمح إلى اقترابه من ريال مدريد

ألمح تييري هازارد، والد اللاعب البلجيكي إدين هازارد، إلى أن ابنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد، على حساب تمديد عقده مع فريقه تشيلسي.

ويرتبط هازارد البالغ من العمر 26 عامًا بعقد مع تشلسي حتى العام 2022، وتربطه تقارير بالانتقال إلى ريال مدريد واللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ونقلت صيحفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن والد هازارد قوله: إن ابنه لا يريد تمديد عقده مع تشيلسي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد.

وانتقل هازارد إلى تشيلسي العام 2012، وسجل للفريق 80 هدفًا وصنع 70 في 274 مباراة في مختلف البطولات، وأسهم في فوز البلوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين (2015 و2017).

ولا يخفى على أحد رغبة هازارد في اللعب لريال مدريد، إذ أبدى إعجابه أكثر من مرة بريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان