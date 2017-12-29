كيف سينفق ساوثهامبتون الأموال التي حصل عليها من بيع فان ديك؟

يأمل ماوريسيو بليغرينو مدرب ساوثهامبتون أن ينجح فريقه في ضم 3 لاعبين جدد على الأقل لتعويض رحيل المدافع فيرجيل فان ديك الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قياسية بالنسبة لمدافع.

وسيصل فان ديك إلى ليفربول في الأول من يناير بعدما اتفق الفريقان، حسبما أوردت تقارير إعلامية، على مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني (100.91 مليون دولار) ليصبح أغلى مدافع في التاريخ، وقال بليغرينو إنها صفقة يفترض أن تفيد ساوثهامبتون.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين: “يجب أن نحلل الأمر بطريقة إيجابية لإعادة استثمار هذا المال في تشكيلتنا في محاولة لزيادة قوتها. في ساوثهامبتون من المستحيل التعاقد مع لاعبين مقابل 80 مليون جنيه إسترليني أو 50 مليونًا”.

“لكن ربما بالنسبة لنا يعني ذلك بعض اللاعبين الجيدين. ربما نستطيع استبدال لاعب واحد بلاعبين أو 3 بهذا المال”.

وتابع “نتفاوض مع بعض اللاعبين الذين نريد ضمهم. أود التعاقد مع بعض اللاعبين وعلينا أن نعمل من أجل ذلك”.

وقبل فتح باب الانتقالات يوم الإثنين المقبل سيحل ساوثهامبتون ضيفًا في مواجهة صعبة ضد مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي يحاول وضع حد لـ 7 مباريات لم يفز فيها.

ويستمر غياب سيدريك سواريس (الظهر) ورايان برتراند (العضلة الخلفية للفخذ) ولن يسافرا مع الفريق إلى استاد أولد ترافورد.